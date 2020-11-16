ПСБ: Цены на нефть растут после снижения в пятницу
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent на сегодняшнее утро растут после пятничного снижения, подбираясь к верхней части ожидаемого нами диапазона 42-44 долл./барр. Из новостей отметим комментарии советника Дж.Байдена, что новая власть пока против введения жесткого национального карантина, что сглаживает негативные ожидания по восстановлению спросу на энергоносители. Китай порадовал статистикой по переработке нефти за октябрь, показав рост на 2,6% г/г за октябрь, до исторически рекордного уровня в 14,09 млн барр./день, вследствие сильного спроса населения в течение длительных выходных. Тем не менее, считаем эти новости локальным позитивом, ситуация с коронавирусом остается тяжелой, также сохраняется дисбаланс на рынке нефти.
Наш ориентир по Brent на сегодня остаётся прежним: 42-44 долл./барр.
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