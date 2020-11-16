ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные

В рамках предстоящей недели видим риски для рубля, которые способны привести к возвращению доллара в диапазон 77,5-80 рублей

Учитывая внешний фон, ожидаем подъема российских акций в начале дня, что позволит индексу МосБиржи перейти в середину диапазона 3000-3100 пунктов

В начале текущей недели оптимизм на рынках сохраняется, что поддержит спрос на ОФЗ при снижении доходности 10-летки до 5,75%-5,80% годовых. Однако, на фоне развития пандемии сохраняются риски ухудшения настроений инвесторов – ждем перехода к консолидации рынка во второй половине недели.

Роснефть (ДЕРЖАТЬ) в 3 кв. по МСФО получила убыток в 64 млрд руб., за 9 мес. он составил 177 млрд руб. - (НЕЙТАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Как ожидалось, некоторое улучшение мировой конъюнктуры (цены на нефть и нефтепродукты выросли) обусловило восстановление ключевых показателей компании – выручки и EBITDA. Однако относительно прошлого года результаты более слабые, но это естественно, учитывая факторы пандемии коронавируса, торможения мировой экономики и торговли, а также необходимости участия в сделке ОПЕК+. В 3 кв. Роснефть смогла получить операционную прибыль, но из-за «бумажных» потерь на курсовых разницах в 161 млрд руб. вследствие девальвации рубля не удержала в плюсе чистую прибыль. В целом, мы оцениваем отчетность компании как неплохую с точки зрения EBITDA и FCF, которые не учитывают «бумажный» убыток. С учетом убытков от курсовых разниц в 3 кв., которые могут отнять весьма большую часть прибыли, по итогам всего 2020 г. Роснефть может получить достаточно скромный результат по чистой прибыли. По нашим оценкам, дивиденд составит 4,3 руб./акцию, в лучшем случае. О внесении корректировок в дивполитику компания пока не сообщала. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Роснефти, целевой уровень составляет 452 руб./акцию.

В январе-сентябре чистая прибыль Интер РАО (ПОКУПАТЬ) по МСФО снизилась на 11,4% - (НЕЙТАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Интер РАО представила финансовый отчет, который оказался на уровне ожиданий рынка. Отметим, что в 3 кв. выручка перешла росту, увеличившись на 1,3% г/г, спад EBITDA замедлился до -9% г/г. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы компании, учитывая улучшение ситуации на рынке электроэнергии, а также стратегию роста компании в долгосрочной перспективе. Наша целевая цена для акций Интер РАО составляет 6,72 руб./акция, что предполагает потенциал роста 28,2% от уровня закрытия котировок в пятницу. Мы рекомендуем покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу.

ПАО «Промсвязьбанк»