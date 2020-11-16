«Фридом Финанс»: Целевой уровень закрытия торгов для индекса Мосбиржи 3010-3060 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 1,4% в рамках динамики американских фондовых рынков и цен на нефть. Прогнозы затяжного юридического противостояния республиканцев и демократов по итогам выборов 2020 года получили новое подтверждение. При этом новостной фон носит крайне неоднозначный для инвесторов характер и может в итоге – под влиянием очередного усиления неопределенности в отношении перспектив развития событий вокруг выборов 2020 года в США – спровоцировать активные продажи.

В лидерах роста акции Мечела. Драйвером в данном случае выступают данные об анонсированном выкупе Evraz plc акций Распадской по ценам на 50% выше рыночных на середину прошлой недели. При этом, вышедшая сегодня информация о том, что перевалка АО "Торговый порт Посьет" снизилась по итогам 9 месяцев 2020 года на незначительные 2% с учетом динамики рыночных цен на уголь и курса рубля способна существенно повысить консервативные на данный момент рыночные оценки выручки и прибыли Мечела во втором полугодии.

Хуже рынка выглядят акции Mail.ru. Повод – информация о разногласиях партнеров СП Сбербанка и Mail.ru Group в вопросах управления и корпоративной культуры и, в частности того, чьи разработки должны лечь в основу совместной экосистемы в рамках СП. Фоном для этой информации служит – пока впрочем небольшое – отставание Nasdaq Composite от широкого рынка США по темпам прироста, оформившееся в последние дни.

Потенциал роста российского рынка во второй половине дня представляется в значимой мере ограниченным техническими факторами. Целевые уровни закрытия торгов понедельника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 3010-3060 пунктов, 76,60-77,70 рублей и 90,65-92,00 рублей за доллар США и евро соответственно.