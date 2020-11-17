«Фридом Финанс»: Вера в вакцину непоколебима

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 13 ноября американские фондовые площадки завершили на мажорной ноте. Индекс S&P 500 вырос на 1,36%, до 3585 пунктов, Dow Jones поднялся на 1,37%, NASDAQ прибавил 1,02%. Оптимизм в отношении вакцин от COVID-19 стал ключевой причиной позитивной динамики. Все 11 секторов закрылись в зеленой зоне, при этом переток капитала в пострадавшие от пандемии циклические сектора продолжился. На этом фоне технологический сектор ограничился повышением на 0,86%, а сектор энергетики стал лидером роста с результатом 3,86%.

Отчетность Cisco Systems (CSCO: +7,1%) превзошла ожидания благодаря сегменту кибербезопасности, прогнозы компании также оказались сильными.

Результаты практически всех направлений бизнеса Walt Disney (DIS: +2,1%) превзошли прогнозы. Стриминговый сегмент продолжил стремительный рост.

Букмекерская компания DraftKings (DKNG: +3,9%) продемонстрировала выручку лучше ожиданий, прогноз на 2021 год также оказался оптимистичнее, чем предполагал рынок.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Главным фактором поддержки остается запланированная на этой неделе публикация Moderna о результатах испытания ее вакцины от коронавируса. Также рынок ждет выхода данных о безопасности вакцины Pfizer и BioNTech.

Оптимизм в отношении различных вакцин настолько силен, что инвесторы склонны игнорировать ухудшение эпидемиологической ситуации в США, где в настоящее время госпитализированы почти 70 тыс. пациентов с коронавирусом. Отметим, что темп роста общего количества госпитализированных в последние дни значительно замедлился. Однако эта тенденция может объясняться отсутствием в некоторых штатах достаточного количества свободных мест в стационарах. На уровне штатов продолжают вводиться новые ограничения. Впрочем, как стало понятно за выходные по риторике ряда государственных советников, намерения вводить общегосударственный локдаун пока нет. Одна из причин этого — низкая смертность от COVID-19.

Азиатские фондовые площадки закрылись в уверенном плюсе. Японский Nikkei вырос на 2,05%, китайский CSI300 прибавил 0,97%, гонконгский Hang Seng – 0,86%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 0,9%.

Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,87%. Фьючерс на нефть Brent растет до $43,3. Золото торгуется около $1890.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии протестирует уровень 3625 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 37 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к возобновлению роста, на что указывает сильная динамика индикатора MACD и позитивное закрытие торгов в пятницу. На минувшей неделе индекс широкого рынка нашел сильную поддержку на уровне 3515 пунктов, которая останется ключевой на этой неделе. Вместе с тем необходимо сохранять бдительность, так как «медвежья» дивергенция по индикатору RSI все еще сохраняет актуальность, а это делает S&P500 уязвимым для коррекции.

Во вторник, 17 ноября, гигант розничной торговли Walmart (WMT) представит результаты за третий квартал 2020 года. Консенсус-прогноз закладывает увеличение прибыли на 3,5% г/г за счет повышения сопоставимых продаж на 3,3% у Walmart U.S. и на 6,6% у подразделения компании Sam’s Club. Сегмент онлайн-продаж должен вырасти значительнее, до 62% г/г. Его доля в общей выручке расширится от текущих оценочных объемов 6%. За октябрь посещаемость магазинов сети сократилась на 7,6%, и это самое незначительное падение показателя с мая текущего года. База клиентов сервиса по подписке на бесплатную доставку продуктов, заказанных онлайн, достигла 19 млн. Этот фактор должен способствовать увеличению выручки компании. Несмотря на общее сокращение посещаемости магазинов сети, мы с оптимизмом ждем квартальную отчетность Walmart, учитывая рост среднего чека на 27% в третьем квартале по сравнению со вторым, так как рассчитываем на продолжение этой тенденции.

В среду, 18 ноября, по итогам третьего квартала отчитается крупнейший производитель видеокарт в мире NVIDIA (NVDA). Текущий консенсус предполагает увеличение выручки на 42% г/г, до $4,4 млрд, при повышении скорректированной EPS на 44%, до $2,57. Полагаем, что инфраструктурный подсегмент останется в числе ключевых драйверов роста (+140-150%) за счет эффекта от приобретения Mellanox и сильного спроса со стороны облачных провайдеров и дата-центров. При этом, возможно, органический рост замедлится. В квартальном отчете Intel ее СЕО указывал на ослабление спроса со стороны корпоративного сегмента. Игровой подсегмент, по нашему мнению, продолжит расти на уровне 18-22% благодаря спросу на игровые GPU и решения для игровых консолей. Не ожидаем сюрпризов от отчетности, но с учетом высоких стоимостных мультипликаторов и тенденции на ослабление ИТ-сектора, котировки способны остро отреагировать на небольшие отклонения фактических результатов от прогнозных.

В четверг, 19 ноября, квартальные результаты опубликует Workday (WDAY) — один из крупнейших разработчиков ПО для управления кадрами. Текущий консенсус закладывает рост выручки компании в пределах 15,7% г/г, до $1,09 млрд, при повышении скорректированной разводненной EPS на 26,4%, до $0,67. Workday предлагает решения в облачном SaaS-формате. С учетом сильных результатов Oracle и ADP в HCM-сегменте полагаем, что ключевое направление бизнеса (подписка на ПО) сохранит позитивный импульс. Выручка от подсегмента профессиональных сервисов, вероятно, понизится в пределах 1-4%. Наибольший интерес для инвесторов, на наш взгляд, будут представлять динамика операционной маржи и прогнозы выручки на ближайшие кварталы, которая способна продолжить активный рост, несмотря на пандемию.