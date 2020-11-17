ПСБ: Финансовые результаты компаний ГЭХ по итогам 9 месяцев 2020 года

Компании ГЭХ представили финансовые отчеты за 9 месяцев 2020 года по МСФО, которые оказались на уровне ожиданий рынка. Компании продемонстрировали снижение основных финансовых показателей на фоне сокращения выработки электроэнергии и слабой ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ).

Выручка Мосэнерго за отчетный период составила 122,1 млрд руб. (-8,4% г/г), EBITDA – 21,1 млрд руб. (-18,9% г/г), чистая прибыль – 5,3 млрд руб. (-57,7% г/г).

Выручка ТГК-1 за отчетный период составила 61,7 млрд руб. (-11,7% г/г), EBITDA – 16,5 млрд руб. (-25,4% г/г), чистая прибыль – 6,4 млрд руб. (-41,5% г/г).

Выручка ОГК-2 за отчетный период составила 88,8 млрд руб. (-11,1% г/г), EBITDA – 26,2 млрд руб. (-5,3% г/г), чистая прибыль – 12,1 млрд руб. (-1,5% г/г).

Снижение выручки компаний ГЭХ обусловлено сокращением выработки и падением цен на электроэнергию на оптовом рынке на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища. Снижение EBITDA обеспечено как сокращением выработки электроэнергии, так и ростом постоянных затрат у Мосэнерго (+4,9% г/г – до 18,7 млрд руб.) и ТГК-1 (+8,0% г/г – 15,2 млрд руб.).

Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и обусловлены слабой конъюнктурой рынка. Компании направляют на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО, что обеспечивает привлекательную доходность для акций ТГК-1 и ОГК-2 на уровне 8,6% и 8,4% соответственно, в то время как для Мосэнерго доходность складывается на уровне 5,5%.

На 2021 год мы ждем улучшения показателей за счет восстановления рынка электроэнергии. Среди компаний ГЭХ, на наш взгляд, наиболее привлекательно выглядят акции ОГК-2, где наряду с высокой дивидендной доходностью ожидается сокращения долговой нагрузки после продажи Красноярской ГРЭС-2.

ПАО «Промсвязьбанк»