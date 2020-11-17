«Фридом Финанс»: Нефть поддержала всеобщий позитив

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые площадки сегодня уверенно держатся в зеленой зоне благодаря новостям о появлении второй доказанной вакцины – от компании Moderna, которая завершила тесты с результатом 94,5% эффективности. Америка открылась приростом основных индексов до 1%. В Европе крупные площадки прибавляют до 2% и более. Азиатская сессия закрылась приростом от 1% до 2% на крупнейших биржах. Развивающиеся страны в среднем сегодня также показывают подъем на 1%.

Баррель марки Brent сегодня дает прирост до +4%. Котировки сырья вышли на максимумы с начала сентября. В течение сессии нефть торгуется в диапазоне $43-44,7, и своего потенциала пока не теряет. Отметка $45 может быть зафиксирована уже сегодня. В любом случае во вторник ожидаем умеренную коррекцию в диапазон $43,5-44 за баррель.

РТС в плюсе на 3%. Отличный старт недели и проход выше ключевой отметки 1250 пунктов. Рынок тестирует отметку 1270 пунктов, которая может быть взята до завершения понедельника. Если импульс на внешних рынках сохранится, тот следующий значимый уровень – 1280. За него рынок может зацепиться и удержаться до конца недели. При смене настроений инвесторов просадка вряд ли уведет РТС сильно ниже 1250 пунктов.

Индекс Мосбиржи не так крепок, как РТС, по причине падения курсов базовых валют, однако рост составляет сегодня до 2%. К концу сессии индикатору удалось пройти выше 3080 пунктов. Рынок в этом году лишь второй раз с начала кризиса поднимается так высоко. Отметка 3100 выглядит вполне достижимой на горизонте одной-двух сессий.

Среди крупных фишек быстрее прочих сегодня растут Сургутнефтегаз (+5%), Мечел (+4,4%), Русагро (+4,1%), Алроса (+3,9%). Игроки рынка отдают предпочтение сырьевым бумагам, закладывая более быстрое восстановление спроса после пандемии со стороны развитых стран, а также реагируя на позитив в Японии и Китае, которые сегодня сообщили о росте соответственно ВВП на квартал на 5% (против ожидаемых 4,4%) и промпроизводства в октябре на 6,9% (против прогнозируемых 6,5%). На наш взгляд, этот драйвер может подгонять котировки российских бумаг еще на протяжении еще нескольких сессий.

В лидерах падения АФК Система (-2,7%), с которой инвесторы связывают успехи российской вакцины от COVID-19. Коррекция происходит на фоне новостей об американском препарате от Moderna, который, впрочем, не является прямым конкурентом для российского «Спутник V». Возврата акций АФК система к недавнему пику 33,7 рубля за штуку на этой неделе мы не ожидаем.

Доллар и евро по отношению к рублю сегодня в минусе. Валюта США с отметки 77,2 дошла вниз до 76,35, но затем отскочила вверх. Евро также сегодня проделал внушительный путь с 91,4 на максимуме вниз до 90,4, но позднее немного укрепился. Ожидаем на ближайших сессиях боковую динамику с сохранением позиции доллара вблизи 76,5, евро около 90,5 за штуку.