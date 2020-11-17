«Альпари»: Рынок в понедельник покупает

На российском рынке акций в понедельник все весьма благополучно. Инвесторы покупают, откликаясь на стабильный внешний фон и реагируя на рыночные ожидания. Индекс МосБиржи поднимается к вечеру к 3077 пунктам и стоит совсем близко к предыдущему максимуму. Большая интрига в том, сумеют ли покупатели в эту волну оптимизма дотянуться до очередных пиков. Индекс РТС вырос до 1266 пунктов и пока проторгуется в границах 1255-1275 пунктов.

В фаворитах спроса сегодня бумаги «Мечела» с приростом почти на 5%. После пробоя верхней границы среднесрочного торгового бокового диапазона акции выросли к 61,10 руб. Если бумаге удастся закрепиться над областью 61-61,25 руб., новой целью укрепления станет 62,00 руб.

В хорошем плюсе акции компаний нефтедобывающего сектора, от «Сургутнефтегаза» до «Роснефти». Продолжается подъем в бумагах «Россетей», здесь в привилегированной бумаге есть потенциал роста до 2,150 руб.

Сложнейшая ситуация с ценами на золото удерживает под давлением акции «Полюс Золота» и «Полиметалла». Перспектив тут мало ровно до того момента, пока не развернётся драгметалл.

Доллар США остается под локальным давлением, отыгрывая и рыночный интерес к риску в разгар второй волны пандемии, и прирост в сырье. «Американец» снижается к 76,57 руб. и вполне может отступать к 76,50 руб., но вариантов для дальнейшего укрепления позиций рубля и нет. Евро стоит 90,62 руб. и сохраняется внутри диапазона 90,50-92,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари»