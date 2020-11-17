ПСБ: Неделю вновь начинаем с позитива по вакцинам

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник российский фондовый рынок, поддержанный внешним фоном, смог продолжить восходящую динамику. Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 3,5%, поднявшись в район 44,3 доллара за баррель. Также наш рынок поддержала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,4% и 1% соответственно. На таком фоне к 18.30 мск индекс МосБиржи вырос на 1,7%, поднявшись в район 3077 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Мечела и Алросы, рост которых превысил 5%. Хуже рынка торговались Система и Полюс, снизившиеся на 2,9% и 2% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии спрос на рисковые активы поддержало два фактора. Утром позитивные настроения сформировались на фоне хороших данных по ВВП Японии за третий квартал и промпроизводству в Китае в октябре. При этом в ходе дня вышел отчет Moderna, в котором утверждается что вакцина данной компании в рамках тестирования показывает эффективность более 94%. Это также способствовало росту широкого спектра активов, включая российские акции. В результате индекс МосБиржи сделал еще один существенный шаг к верхней границе диапазона 3000-3100. Выход вверх из данного диапазона откроет рынку дорогу к историческим максимумам, установленным в начале года в районе 3200 пунктов. При этом сохраняются существенные риски коррекции – рынок выглядит перегретым, в результате чего часть игроков в ближайшие сессии может предпочесть зафиксировать прибыль по длинным позициям, что приведет к снижению индекса МосБиржи.

На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро снизились на 1,1%, отступив до 76,5 и 90,6 рубля соответственно. Отметим, что рубль был поддержан как ростом рынка энергоносителей, так и укреплением валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль отступила в район 76,5 рубля, закрепившись в коридоре 75-77,5 рубля. Однако, на наш взгляд, в дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры американская валюта может предпринять новую попытку выхода вверх из данного диапазона. В частности, давление на рубль может оказать снижение спроса на активы развивающихся стран на фоне рисков восстановления локдаунов в Европе и США. Также продажам может поспособствовать ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, вызванное слабыми фундаментальными факторами.