«Фридом Финанс»: S&P500 способен продолжить умеренный рост

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 16 ноября на американских фондовых площадках завершились на положительной территории. Индекс S&P 500 поднялся на 1,16%, до 3627 пунктов, NASDAQ прибавил 0,80%, Dow Jones вырос на 1,60%. Новости о вакцине Moderna поддержали оптимизм участников рынка. Переток капитала в циклические сектора продолжился. Сектор энергетики стал лидером роста, повысившись по итогам дня на 6,5%. Акции нефтегазовых компаний, которые долгое время были в числе отстающих, сокращают разрыв от широкого рынка.



* Home Depot (HD: +0,87%) приобретает компанию HD Supply (HDS: +24,5%) за $8 млрд спустя 13 лет после выделения и продажи этого подразделения.



* Virgin Galactic (SPCE: -6,2%) из-за пандемии отложила запланированный на 19-23 ноября испытательный полет, которого ждали инвесторы.



Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. Высокие ожидания, связанные с публикацией результатов испытаний вакцины, созданной Moderna, полностью оправдались. Ее эффективность, по предварительным данным, составила 94,5%, тогда как у аналога от Pfizer и BioNTech она равняется 90%. Еще важнее то, что вакцину Moderna гораздо легче транспортировать и можно хранить, используя стандартные холодильники.



В фокусе также вновь оказалось противостояние США и Китая. Дональд Трамп, как сообщает ряд СМИ, планирует ввести новые санкции против КНР до окончания своих полномочий на посту главы Белого дома. Идея этих ограничений заключается в создании таких условий, при которых Джозефу Байдену будет сложно изменить политику предыдущей администрации в отношении Пекина.



На текущий момент краткосрочные драйверы роста рынок во многом исчерпал. Выборы и сезон отчетов прошли, оптимизм в отношении вакцин от COVID-19 учтен в котировках, а до принятия программы фискальных стимулов остается два месяца. Прежние факторы поддержки сохраняются, но их влияние на динамику рынка становится все меньше. Вероятность приостановки восходящего тренда растет.



* Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,42%, китайский CSI300 потерял 0,19%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,13%. Европейские индексы консолидируются. EuroStoxx 50 теряет 0,2%.



* Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,89%. Фьючерс на Brent опустился ниже $44. Золото торгуется у $1890.



Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов.



Сегодня стоит обратить внимание на базовый индекс розничных продаж за октябрь, который, как ожидается, вырастет на 0,6% после 1,5% в сентябре. Замедление восстановления розничных продаж обусловлено второй волной эпидемии. Тем не менее из-за роста онлайн-продаж фактическое значение показателя может быть выше прогнозного. Напоминаем, базовый индекс не учитывает продажи автомобилей.



Сегодня результаты за третий квартал 2020 года представит гигант розничной торговли Walmart (WMT). Консенсус-прогноз закладывает рост скорректированной EPS с прошлогодних $1,16 до $1,18 благодаря ожидаемому повышению объема сопоставимых продаж на 3,3% у Walmart U.S. и на 6,6% у подразделения компании Sam’s Club. Мы оптимистично настроены в отношении квартальной отчетности Walmart. Рассчитываем, что продолжение тенденции к увеличению среднего чека компенсирует эффект сокращения посещаемости сети гипермаркетов. В фокусе внимания будет сегмент онлайн-продаж, рост которых способен превысить 60% г/г.



Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 37 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым также пролегает долгосрочная восходящая трендовая линия. «Медвежья» дивергенция по индикатору RSI потеряла актуальность. Тем не менее RSI приблизился к зоне перекупленности, что ограничивает дальнейший потенциал роста индекса широкого рынка.