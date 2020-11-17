«Фридом Финанс»: В роли «защитных» выступают бумаги Русагро

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 11:30 мск 17 ноября снизился на 0,6% из-за разнонаправленной динамики на премаркете в США, даже несмотря на рост цен на нефть. По данным источников Reuters, по итогам текущего заседания технического и мониторингового комитетов ОПЕК+ большинство высказалось за продолжение действия соглашения в текущем формате.



В отсутствие значимых новостей об итоге юридического противостояния республиканцев и демократов относительно предполагаемых нарушений в ходе недавних выборов, рынок отыгрывает ухудшение макростатистики. В понедельник правительство анонсировало оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года. На наш взгляд, это негативная новость, поскольку рост количества занятых на госслужбе был аналогом антикризисной меры, которую государство предпринимает в условиях, когда экономика, бизнес не нуждается в работниках производящих или обслуживающих отраслей.



Акции Роснефти сегодня снижаются на новости о выявлении Ростехнадзором нарушений на принадлежащем компании складе метанола ГПЗ в Самарской области.



Хуже рынка выглядят бумаги Газпром нефти. Совет директорокомпании рекомендовал выплатить за девять месяцев дивиденд в размере 5 руб. на обыкновенную акцию. На этом фоне справедливая стоимость компании может быть понижена на 5-10%. Вместе с тем на фоне продолжающегося восстановления нефтяных цен консенсус по прибыли Газпром нефти в 2021 году на уровне 215 млрд руб. мы считаем консервативными. Рост нефтяных цен способен с запасом компенсировать негативный эффект новости о дивидендах за январь-сентябрь.



Вышедшая накануне отчетность Русагро по МСФО за девять месяцев 2020-го отразила чистую прибыль в объеме 19,1 млрд руб., тогда как прогнозировался результат на уровне 15 млрд руб. за весь год. До конца года менеджмент не планирует повышать CAPEX, не обозначены в планах на ближайшие полгода и крупные приобретения. При этом прогнозируется высокий свободный денежный поток, что позволяет топ-менеджменту рекомендовать совету директоров повысить дивиденды. Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплаты акционерам не менее 25% чистой прибыли по МСФО. В последние годы на эти цели идет до 50% чистой прибыли. Мы прогнозируем итоговый объем дивиденда Русагро за текущий год в районе 80 руб.



До конца дня под влиянием внешнего фона вероятна умеренно позитивная динамика, ограниченная техническими факторами. Ориентир для индекса Мосбиржи по закрытию: 3010-3065 пунктов, диапазоны для USD/RUB и EUR/RUB: 76,00-77,30 и 90,00-91,60 соответственно.