ПСБ: Ждем перехода мировых рынков к консолидации

Мы ждем сегодня перехода мировых рынков к консолидации и отмечаем риск усиления коррекционных настроений: рынки уже выглядят заметно перегретыми и остро нуждаются в новостной поддержке



В рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 75-77,5 рубля



Учитывая ослабление эйфории на мировых рынках и перегретость российского рынка, опасаемся частичной фиксации прибыли по «голубым фишкам». На сегодня целевым по индексу МосБиржи видится зона 3050-3100 пунктов



Сегодня ожидаем снижения доходности 10-летки до 5,75%-5,80% годовых на фоне сохраняющегося глобального оптимизма



Русагро (-) в 3 квартале увеличила чистую прибыль в 3,6 раза, до 11 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем результаты компании. Рост выручки произошел почти во всех сегментах, кроме сахарного, из-за решения руководства перенести продажи в ожидании дальнейшего восстановления цен. Основное направлении Русагро – масложировое – показало рост выручки на 12% вследствие расширения мощностей на базе ГК «Солнечные продукты» (в аренде). В плюс сыграла и благоприятная ценовая конъюнктура: цены реализации масложировой продукции, свинины и всех с/х культур выросли в отчетном периоде. На рост EBITDA также повлиял ценовой фактор, но и контроль над затратами. А рост чистой прибыли дополнительно был обусловлен «бумажной» переоценкой биоактивов и с/х продукции в размере 5,15 млрд руб.

Делистинг Распадской (ПОКУПАТЬ) после консолидации не планируется, возможен рост free float – менеджмент - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем комментарии менеджмента и рекомендуем миноритариямне участвовать в выкупе, а остаться уже акционерами новой объединенной компании, крупнейшей на рынке российского коксующегося угля с низкой себестоимостью. EBITDA объединенной компании, по предварительным оценкам, может превысить 25 млрд руб. по итогам этого года, а показатель чистый долг/EBITDA составить около 1х. Тем, кто планирует инвестировать в угольный бизнес на долгосрочный период, рекомендуем покупать акции Распадской с таргетом в 275 руб./акцию и потенциалом роста 77%.