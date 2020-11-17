ПСБ: По индексу МосБиржи сегодня целевой видим зону 3050-3100 пунктов

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:



Вчера мировые рынки смогли продолжить уверенный рост, продолжая отыгрывать данные по прогрессу в разработке вакцины против Covid-19 и ожидания скорой их регистрации. Так, Moderna объявила о том, что эффективность ее вакцины против коронавируса, по промежуточным данным, составила 94,5%, выше, чем у Pfizer. В свою очередь, EMA (European Medicines Agency, европейское агентство по оценке лекарственных препаратов), отвечающее за апробацию новых лекарств в Европе, приступило к изучению вакцины от Moderna, наряду с вакцинами от Pfizer и AstraZeneca. Причем представители регулятора ЕС заявили, что EMA собирается зарегистрировать хотя бы одну вакцину до конца года, учитывая неплохие результаты тестирования. Порадовали инвесторов в самом начале недели и данные по китайской экономике за октябрь, свидетельствующие о ее крепости: рост пром. производства в стране остался на уровне 6,9% г/г, что оказалось лучше ожиданий (консенсус Рейтерс составлял 6,5% г/г), рост розничных продаж усилился до 4,3% г/г (против 3,3% г/г в сентябре). Эти новости отодвинули на второй план ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку и вводимые в разных странах карантинные меры, угрожающие ослаблением экономической активности в конце года, позволив рынкам пойти выше.

В результате основные американские индексы прибавили 0,8%-1,6%, обновив исторические максимумы, в лидерах роста вновь оказали циклические сектора (нефтегазовый, финансовый, промышленность). Европейский EUROTop 100 обновил максимумы с марта этого года, а индекс MSCI EM, отражающий динамику развивающихся рынков, имеющих большую долю циклических секторов - с марта 2018 года.

Сегодня утром эйфория на мировых рынках несколько ослабла: биржевые индексы в Азии преимущественно удерживаются в зоне слабого роста, однако китайский рынок и фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются, под некоторым давлением цены на промышленные металлы. Лишь цены на нефть показывают рост. Мы ждем сегодня перехода мировых рынков к консолидации и отмечаем риск усиления коррекционных настроений: рынки уже выглядят перегретыми и остро нуждаются в позитивных новостях, в отсутствие которых часть инвесторов может пойти на фиксацию накопленной в результате бурного роста прибыли. Сегодня в фокусе глобальных инвесторов публикация данных по пром. производству и розничным продажам в США.



При поддержке благоприятного внешнего фона и крепкого рынка нефти индекс МосБиржи в понедельник резко вырос, протестировав августовские пики и перейдя в верхнюю половину диапазона 3000-3100 пунктов, который мы рассматриваем как целевой в рамках текущей волны роста. Динамику заметно «лучше рынка» вновь продемонстрировал нефтегазовый сегмент, ведомый акциями Газпрома (+2,8%), Роснефти (+2,8%) и Сургутнефтегаза (+5,5%). Также отметим сохранение опережающей динамики акций Сбербанка (+2,1%), Аэрофлота (+3,2%) и активизацию спроса на акции сталелитейных компаний, с ралли в Мечеле (+5,6%) и ММК (+3,2%) и выходом на исторические максимумы акций НЛМК (+2,5%) и Северстали (+2,1%), а также взлет отдельных «фишек» в других сегментах (Алроса: +6,4%; Россети: +3,3%; М.Видео: +3,4%). Сегодня в первой половине дня не исключаем попыток развития движения индекса МосБиржи к 3100 пунктам. Однако к концу торгового дня, учитывая ослабление эйфории на мировых рынках и перегретость ряда «голубых фишек», опасаемся начала частичной фиксации прибыли. На сегодня целевым по индексу МосБиржи видится зона 3050-3100 пунктов.