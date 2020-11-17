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ПСБ: Новости по вакцине и надежда на ОПЕК+ поддерживают цены на нефть Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



Новости об успешных предварительных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса (от фармкомпании Moderna) и слухи о продлении повышенных квот ОПЕК+ на 3 месяца 2021 г. поддерживают цены на нефть. Фьючерс на Brent пытается закрепиться выше 44 долл./барр. Сегодня пройдет министерский комитет ОПЕК+, который в преддверии саммита 30 ноября может дать рекомендацию продлить ограничения на добычу.



Пока сохраняются позитивные настроения, цены на нефть Brent будут пытаться расти, тестируя на прочность 45 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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