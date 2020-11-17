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ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1255-1280 пунктов

В понедельник, 16 ноября, основные западные рынки заметно выросли. На фоне общего оптимизма, связанного с надеждой на вакцины против Сovid-19, вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,80%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 3,33%. Среди лидеров роста – «Алроса» (+6,4%) и «Сургутнефтегаз» (+5,55%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 1,60%.

Утром вторника основные индексы стран АТР двигались разнонаправленно, Австралия и Япония росли, Гонконг и Шанхай снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 606 п., на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя неопределенность в Азии задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3050-3110 пунктов, по индексу РТС — 1255-1280 пунктов.

Благодаря росту нефтяных котировок, в понедельник вслед за акциями вырос и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 76,1600 руб. (-122,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 90,2175 руб. (-136,25 коп.). Утром вторника нефть торговалась выше уровня вчерашнего закрытия, это создает предпосылки для дальнейшего восстановления рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,4-76,9 руб., для европейской валюты — 89,3-91,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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