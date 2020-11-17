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ПСБ: Рубль может оказаться под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Поддержку ему могут оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 44 долларов, а также некоторое укрепление валют развивающихся стран. Несмотря на это рубль, после уверенного роста понедельника, может несколько снизиться на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. В результате в начале торгов пара доллар/рубль попытается выйти выше 76,3 рубля. В дальнейшем, в случае улучшения внешней конъюнктуры, рубль может отыграть утренние потери и перейти к росту. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 75-77,5 рубля.

Напомним, что по итогам понедельника рубль существенно укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 1,6%, отступив ниже 76,2 рубля, евро потерял 1,5%, закончив торги в районе 90,2 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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