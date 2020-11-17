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ПСБ: Ожидаем снижения доходности 10-летки ОФЗ до 5,75%-5,80% годовых

Сегодня ожидаем снижения доходности 10-летки ОФЗ до 5,75%-5,80% годовых на фоне сохраняющегося глобального оптимизма – Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков.

Доходность 10-летних ОФЗ в понедельник снизилась на 1 б.п. – до 5,8% годовых, 5-летних – на 2 б.п. – до 5,13% годовых. Оптимизм на рынках был поддержан сообщениями об успешных испытаниях вакцины Moderna, что дало новый импульс роста спроса на рисковые активы.

Сегодня с утра позитивные настроения по-прежнему преобладают на рынках; российские активы будут поддержаны ценами на нефть Brent, которые находятся выше 44 долл./барр., отыгрывая новости по вакцине, а также ожидания отсрочки наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.

На этом фоне умеренный спрос на ОФЗ будет сохраняться – ожидаем снижения доходности 10-летки до 5,75%-5,80% годовых. Вместе с тем, инфляционное давление по-прежнему будет сдерживать более агрессивное снижение доходности длинных госбумаг. Учитывая нейтральный диапазон ставки ЦБ (5%-6%), справедливым диапазоном для долгосрочных госбумаг, на наш взгляд, выступает уровень 5,5%-6,0% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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