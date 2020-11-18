ИАЦ «Альпари»: Время фиксировать прибыль

Во вторник фондовый рынок фиксирует прибыль – к сегодняшнему торговому дню инвесторы устали покупать на ожиданиях, а новых фактов для оптимизма так и не появилось. Самое правильное в такой ситуации - это подождать, чем дело успокоится, этим на площадке и занимаются. Индекс МосБиржи отступает и торгуется около 3046 пунктов, есть потенциал снижения к 3000 пунктам – все-таки столь мощный рост на таких хрупких основаниях был преждевременным. Индекс РТС спустился к 1256 пунктам и может оставаться в пределах 1235-1265 пунктов.

Список внутридневных лидеров спроса сегодня разношерстный, от акций «ТМК» до бумаг «Акрона».

Много внимания сегодня приковано к «Магниту». На онлайн-конференции директор по связям с инвесторами г-н Аветиков отметил, что в 2021 году компания планирует продолжать открывать магазины, причем во всех форматах. Объем закрытия нерентабельных магазинов при этом должен быть ниже, чем в 2020 году. «Магнит» запланировал органическую экспансию, что должно положительно сказаться на долгосрочных перспективах его ценных бумаг. Сегодня акции «Магнита» снижаются и торгуются около 4880 руб., но бумага остается в границах бокового коридора. Акции ритейлера по-прежнему привлекательны в среднесрочном периоде. Целью роста может быть уровень 5250 – 5300 руб.

В среду Минфин, как обычно, проведет аукцион по размещению ОФЗ, внутри которого предложит инвесторам сразу три выпуска бондов. Для рубля в случае формирования устойчивого интереса к долгам это будет хорошей опорой.

Доллар США вечером балансирует около 76,37 руб., плавно поднимаясь, и может оставаться в границах 76,30-77,20 руб. Евро неплохо подрастает и торгуется около 90,59 руб., здесь актуальным остаётся диапазон 90,40-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»