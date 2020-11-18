«Фридом Финанс»: В фокусе аукцион ОФЗ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе прошедших торгов преобладала нисходящая динамика. Лидерами роста стали акции Роснефти (+1,73%). В аутсайдерах оказались бумаги НЛМК (-3,57%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 76-77.

Минфин предложит ОФЗ. План размещений на четвертый квартал выполнен на 95%. В этой связи ведомство отойдет от зарекомендовавшей себя с лучшей стороны практики продаж преимущественно ОФЗ с купоном, привязанным к инфляции. На предстоящих аукционах упор будет сделан на ОФЗ-ПД. Эти бумаги более популярны у иностранных инвесторов, а это позволит исследовать спрос нерезидентов. По некоторым данным, объем ликвидности у частников рынка на этот раз меньше, поэтому высокий спрос даже на ОФЗ 52003 не гарантирован, хотя выпуск, ориентированный в первую очередь на пенсионные фонды, скорее всего, будет раскуплен в объеме предложения. Заметного дисконта к ценам Минфин, видимо, не предложит, поэтому уровень размещения ожидается вблизи текущего.

Ожидаем боковую динамику. На внешних рынках волатильность снизилась. Будут отыгрываться новости пандемии и информация с заседания комитета ОПЕК. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,0-77,00 пунктов.