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ИАЦ «Альпари»: Продавцы доллара настроены взять уровень 75 руб.

Во вторник, 17 ноября, по итогам дня российская валюта закрылась в небольшом минусе по отношению к иностранным валютам. Он подешевел на фоне снижения нефтяных котировок, а также общего ослабления доллара США на европейской сессии. Пара доллар/рубль выросла на 0,08%, до 72,22 руб., евро/рубль — на 0,26%, до 90,45 руб., фунт/рубль — на 0,42%, до 101,02 руб. 

Рубль корректировался после укрепления в понедельник на фоне снижения интереса инвесторов к валютам развивающихся стран, а также снижения цен на нефть в ожидании результатов встречи Министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Цена в моменте снижалась до $43,06 и к закрытию вернулась к уровню $44 за баррель. Эксперты технического комитета ОПЕК+ рекомендовали министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обещал дать рекомендации по будущему сделки к заседанию альянса 1 декабря.

Новостной фон вокруг рубля в целом остаётся нейтральным. Баррель Brent стоит $43,75. Дополнительную поддержу рубль получает от налогового периода. На сегодня по нефти ожидается восстановление до $44,35. При поддержке нефтяного рынка по доллару ожидается ослабление до 75,60 руб. Если цена на нефть проскочит уровень $44,50, то можно рассмотреть укрепление рубля до 75,00 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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