ПСБ: Вторая половина недели может пройти под знаком коррекции

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В начале недели росту рынков вновь способствовали новости по вакцинам. Так, Moderna вслед за Pfizer представила сильные промежуточные результаты тестирования своей вакцины: по предварительным данным ее эффективность составила 94,5%. Плюс к этому, в понедельник рынки были поддержаны хорошей макростатистикой по Китаю и Японии.

Однако уже во вторник ситуация на мировых рынках начала ухудшаться. Поводом стал рост опасений относительно возможного ужесточения карантинных ограничений в Европе и США. Так, в США сразу несколько штатов объявили о принятии дополнительных ограничительных мер. В Европе на ужесточение мер пошла Шотландия. Также ожидается, что в рамках следующей недели на подобный шаг может пойти Германия.

Данный фактор стимулировал продажи на рынках Европы и США. На опасениях, что ограничительные меры смогут оказать негативное влияние на динамику восстановления мировой экономики, инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли по длинным позициям. Этому также способствует перегретость мировых рынков – существенный рост, продемонстрированный в рамках ноября, привел к навесу прибыльных позиций, в результате чего инвесторы ищут повод для фиксации. Ухудшение ситуации с коронавирусом и дальнейшее ужесточение карантинных ограничений может продолжить оказывать давление на мировые рынки.

Плюс к этому, в связи с ужесточением карантинных ограничений, инвесторы могут начать учитывать риски перехода развитых стран к более консервативной потребительской модели в условиях отдаленности перспектив массовой вакцинации. На них рынки могут обратить внимание ввиду близости сезона рождественских распродаж (27 ноября).

На таком фоне вторая половина недели может пройти под знаком коррекции и отступления мировых рынков от максимумов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. В Азии на основных площадках наблюдается преобладание продаж. Аутсайдером выступает рынок Японии, который, несмотря на хорошие данные по экспорту и торговому балансу страны, снижается более чем на 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после негативной динамики днем ранее, сегодня утром теряют порядка 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1%, торгуясь в районе 43,7 доллара за баррель.

На таком фоне в начале сессии ожидаем умеренного снижения российского рынка. Преобладание продаж в наших бумагах приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3040 пунктов. В дальнейшем продажи могут быть поддержаны ситуацией на европейских и американских площадках, что стимулирует дальнейшую фиксацию прибыли по длинным позициям и отступление рынка к минимумам вторника.

На валютной секции Московской биржи сегодня ожидаем нейтрального открытия в рубле. Удержание рынком энергоносителей позиций у уровней вчерашнего закрытия и консолидация валют развивающихся стран будут способствовать боковому движению рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате, пара доллар/рубль в начале дня стабилизируется в районе 76,3 рубля. В дальнейшем национальная валюта может оказаться под давлением, что приведет к попыткам доллара отыграть часть потерь, понесенных в начале недели, и сделать шаг к верхней границе диапазона 75-77,5 рубля.