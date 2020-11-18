«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1245-1270 пунктов

Во вторник, 17 ноября, основные западные фондовые индексы снизились. Вслед за общей тенденцией просел и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,89%. Долларовый индекс РТС снизился чуть меньше, на 0,80%. Среди лидеров снижения – НЛМК (-3,22%) и «Аэрофлот» (-2,79%). Американский индекс Dow Jones просел при этом на 0,56%.

Утром среды большинство торговых площадок стран АТР умеренно росли на 0,2-0,5%. Исключением был японский индекс Nikkei 225, который терял 1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 595 п., на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост большинства азиатских индексов задает умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3020-3085 пунктов, по индексу РТС — 1245-1270 пунктов.

Вслед за акциями накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 76,2200 руб. (+6 коп.). Европейская валюта выросла до 90,4500 руб. (+23,25 коп.). Утром среды нефть торговалась чуть ниже уровней вчерашнего закрытия, это может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,5-77,0 руб., для европейской валюты — 89,5-91,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»