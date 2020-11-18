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ПСБ: Рынок нефти. Рост цен пока «на паузе»

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent остаются в зоне 43-44 долл./барр. Оптимизм несколько поутих на фоне невыразительных данных по розничным продажам в США и статистики по запасам от API. Запасы сырой нефти выросли на 4,2 млн барр., также прибавили, но не существенно, запасы бензинов - на 0,3 млн барр. Запасы дистиллятов сократились на 5 млн барр. По итогам министерского комитета ОПЕК никаких рекомендаций по квотам вынесено не было, что заставило усомниться в возможности их продления (на повышенном уровне) еще на 3 месяца 2021 г. 

Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, полагаем, что она покажет также рост в запасах, что ограничит возможности нефти для отскока. Ждем нефть Brent в зоне 42-44 долл./барр. сегодня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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