Два биржевых фонда ВТБ начали торговаться на вечерней сессии торгов Мосбиржи

Сделки с биржевыми паевыми инвестиционными фондами «ВТБ — Российские корпоративные облигации смарт бета» (тикер на Московской бирже: VTBB) и «ВТБ — Ликвидность» (тикер: VTBM) теперь доступны в вечернюю торговую сессию Мосбиржи, которая проходит с 19.00 до 23.50. Фонды одними из первых среди БПИФ и ETF допущены до вечерних торгов на российском рынке.

«Мы стараемся использовать все возможности для того, чтобы для наших клиентов процесс инвестирования был максимально удобным. Сегодня мы предлагаем самую широкую линейку биржевых фондов на российском рынке. Она покрывает все классы активов. И по двум фондам мы предоставляем возможность торговли и в вечернюю сессию на Московской бирже. Видим, что спрос на это есть, и в будущем рассчитываем расширить перечень фондов, доступных для сделок в это время», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания Банка ВТБ (ПАО).

«ВТБ Ликвидность» — это первый и на сегодняшний день единственный биржевой фонд денежного рынка в России. Потенциальная доходность по нему выше чем по срочным вкладам крупнейших банков. Она формируется за счет размещения активов в основном через обратное РЕПО с центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Основными его преимуществами являются при таком уровне потенциальной доходности внутридневная ликвидность (возможность купить\продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), а также минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков).

Портфель БПИФ РФИ «ВТБ — Российские корпоративные облигации смарт бета» формируется исходя из основных параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи: средневзвешенной дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга, а также широкой диверсификации и кредитной экспертизы ВТБ Капитал Управление активами. Данный подход позволяет БПИФ точно отражать доходность рынка корпоративных облигаций в целом. Таким образом, инвестор получает уникальную возможность доступа к локальному рынку корпоративных облигаций с низкими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы.