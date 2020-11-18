ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные

Ожидаем, что доллар может попытаться отыграть часть потерь, понесенных в начале недели, и сделать шаг к верхней границе диапазона 75-77,5 рубля

Учитывая внешний фон, сегодня в начале сессии ожидаем умеренного снижения российского рынка. Преобладание продаж в наших бумагах приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3040 пунктов

ОФЗ перешли к консолидации на фоне некоторого охлаждения оптимизма на внешних рынках, а также смены тактики Минфина на недельных аукционах

Выручка МТС (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале выросла на 4,9%, до 129 млрд рублей, OIBDA - на 3,3% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем результаты компании в 3 кв. и перспективы ТМТ сектора в целом. Телекоммуникации незначительно пострадали от коронавируса, а МТС является одним из лидеров сектора, продолжая наращивать долю за счет вложений в покрытие сети, емкость и охват рынка. Рост выручки в 3 кв. был отмечен почти по всем сегментам. Наш таргет составляет 382 руб./акцию, что с учетом текущей цены предполагает апсайд в 19%. Также компания является привлекательной с точки зрения дивидендов - совокупные дивиденды за год составят 28 руб/акцию, что дает доходность 8,6% по текущим ценам.

Выручка Совкомфлота (ПОКУПАТЬ) за 9 месяцев 2020 года превысила 1 млрд долл. США - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В 3 квартале наблюдалось сезонное падение ставок фрахта, что оказало давление на выручку. Рентабельность EBITDA снизилась на фоне падения эксплуатационных расходов на 8%, однако данные расходы носят разовый характер. Мы сохраняем положительный взгляд на бумагу в среднесрочной перспективе и рекомендуем «покупать» с целевой ценой 145 рублей за акцию, что предполагает 46% потенциал роста от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»