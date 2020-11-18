ПСБ: Финансовые результаты МТС по итогам 3 квартала 2020 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО представила МТС, для которой прошедший квартал стал неплохим как относительно предыдущего квартала, так и относительно 3 квартала 2019 г. За счет увеличения спроса на телеком-услуги и «не телеком-товары» компания показала рост по выручке и OIBDA. Также положительный вклад внес МТС-банк.

Результаты МТС за 3 квартал оказались лучше ожиданий рынка как по выручке, так и по OIBDA. Как ожидалось, рост этих финпоказателей МТС продолжился за счет смягчения карантинных ограничений, причем компания сумела по ним показать позитивную динамику в годовом сопоставлении.

Так, выручка в отчетном квартале выросла на 10% относительно 2 кв. 2020 г. и на 5% г/г. Рост связан с увеличением выручки от телеком-услуг на локальном рынке, ростом потребления финтех-продуктов, медиаконтента и облачных сервисов. Также положительную динамику оказали продукты "Интернета вещей" и "Больших данных". Рост доходов от "не телеком-товаров" составил 22% г/г. На улучшение показателя относительно предыдущего квартала также повлияло снижение карантинных ограничений на фоне COVID-19.

Показатель скорректированной OIBDA за июль-сентябрь 2020 года вырос на 14% по сравнению со предыдущим кварталом и на 3% г/г. Улучшение показателя связано со стабильным спросом на телеком услуги, а также эффектом от оптимизации розничной торговли и вкладом МТС-банка, как дочерней организации МТС (чья EBITDA вышла на положительные значения). Негативное влияние на OIBDA г/г оказал спад доходов от роуминга из-за карантинных ограничений в передвижениях граждан.

Капитальные затраты в 3 квартале 2020 года выросли на 13% кв/кв, - рост стал следствием реализации политики компании по расширению покрытия сети, емкости и охвата рынка.

Свободный денежный поток за отчетный период, несмотря на рост капитальных затрат, вышел снова в плюс и оказался в 2 раза лучше, чем в предыдущем квартале, из-за роста денежного потока от операционной деятельности и роста амортизационных отчислений.

Долговая нагрузка компании по итогам 3 квартала держалась на невысоком уровне, хотя и незначительно увеличилась с прошлого квартала – показатель чистый долг/ OIBDA LTM составил 1,4х.

В целом мы оцениваем отчетность компании как положительную и отмечаем более сильные результаты, чем ожидал рынок, по выручке, OIBDA и FCF. Согласно новой дивидендной политике МТС, принятой в марте 2019 г., совокупные дивиденды за год составят 28 руб/акцию, что дает доходность 8,6% по текущим ценам. О внесении корректировок в дивполитику компания пока не сообщала.

Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги МТС, целевой уровень на 12 месяцев составляет 382 руб./акцию, что с учетом текущей цены предполагает апсайд в 19%

ПАО «Промсвязьбанк»