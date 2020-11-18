«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 3010-3070 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,44% под влиянием восстановления цен акций на американских рынках в ходе вечерних торгов. Технический и мониторинговый комитеты ОПЕК по итогам заседания не сформировали рекомендаций относительно объемов добычи. ОПЕК взяла паузу до 30 ноября, когда данное решение может быть объявлено по итогам телеконференции. Взаимосвязь политики производителей нефти и активизировавшегося в последние 7-8 лет санкционного регулирования спроса на продукцию в отрасли представляется очень тесной. В данной связи, возможно, что решения технического и мониторингового комитетов ОПЕК в существенной мере будут зависеть от информации, связанной с подведением итогов ноябрьского голосования на выборах в США. Значимых новостей, связанных с выборами в США, в последние часы вновь опубликовано не было.

На этом фоне, позитивным фактором для покупателей выглядит сравнительно благоприятная динамика акций Роснефти. Совет директоров 16 ноября одобрил продажу 10%-ной доли в ООО «Восток Ойл» крупной транснациональной торговой компании Trafigura. Информация свидетельствует о подготовке Роснефти к расширению иностранного участия в проекте, и, соответственно, наличии у компании оснований для ожиданий формирования такого спроса на рынке. С точки зрения долгосрочных операционно-финансовых перспектив компании реализация проекта «Восток Ойл» – исходя из оценок «Роснефти» крайне значима. Она означает увеличение добычи в 2024 году – на 25 млн тонн, в 2027 году – на 50 млн тонн, и на 115 млн тонн, в итоге, в 2030 году. Для сравнения, за 2019 год добыча жидких углеводородов компанией составила 230,2 млн тонн. При этом, характерно, что недавнее ужесточение налоговых условий не повлияло на политику Роснефти в отношении данного проекта. Вероятно, компания рассчитывает либо «перерасти» дополнительную нагрузку за счет улучшения ценовой конъюнктуры на рынке, либо ожидает смягчения условий выплат НДПИ.

На фоне восстановления рынком утраченных вчера позиций сравнительно слабо выглядят бумаги МТС. Согласно данным отчетности по МСФО за 3 квартал, МТС демонстрирует эластичность своих финансовых показателей в условиях шока и стабильно движется в направлении реализации рыночного прогноза чистой прибыли по итогам года на уровне 62 млрд руб., который соответствует и нашим ожиданиям. Эта стабильность может позволить бумагам компании стать вновь «защитными» инструментами при развитии в ближайшие дни или недели оформившейся вчера корректировки роста. Но поводов для того, чтобы эти бумаги стали значимыми драйверами роста в среднесрочном статистика компании по прежнему не дает. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг по итогам 2020 года составляет 335 руб. за единицу, но она, возможно, будет повышена для оценок с перспективой инвестиций до конца следующего года. Ключевая причина – практически двукратный рост активов компании за последние 3 года.

Сегодня во второй половине дня – с учетом ухудшившегося в последние дни внутреннего новостного фона, неоднозначной информации с внешних рынков, а также под влиянием технических факторов – преобладают шансы снижения рынка. Целевые уровни закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 3010-3070 пунктов, 75,75-76,85 рублей и 89,95-91,15 рублей за доллар США и евро соответственно.