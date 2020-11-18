Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 ноября: 4 622,2300 руб/1 г золота и 59,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 18 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 622,2300 руб.

1 грамм серебра - 59,4900 руб.

1 грамм платины - 2 270,1699 руб.

1 грамм палладия - 5 712,2002 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,2202 р. (1,24%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4700 р. (0,78%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,1400 р. (1,21%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 87,0402 р. (1,50%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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