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ИАЦ «Альпари»: Биткоин приближается к максимуму 2017 года

Биткоин растет седьмую неделю подряд. На бирже Binance он за это время подорожал на 75,55%, до 18 476 USDT. Никаких новостей за ралли не стоит. Курс биткоина прибавляет на фоне растущих фондовых индексов, общего снижения индекса доллара (DXY), а также ожиданий стимулирующих мер в США.

Турбо ускорение ему придают продажи альтов в парах с BTC. Их активно продают с августа 2020 года. Неясно с чем связан переток капитала в биткоин. Из-за этого альктоины очень медленно дорожают к доллару США. Доля биткоина выросла до 67,42% против 57,21% на 31 августа 2020 года.

Биткоин продолжает занимать первую строчку в рейтинге криптовалют. Рыночная капитализация составляет $336 млрд. Общая капитализация рынка составляет $500 млрд. На 1 января 2018 года общая капитализация повышалась до $761 млрд.

Сегодня прошел первый фиксинг по длинным позиций. С достигнутого максимума $18 476 цена упала на 6,8%, до $17 222, за 39 минут. Не исключаю, что кто-то проверял активность покупателей. Коррекция оказалась недолгой. Биткоин возобновил ралли, восстановив утраченные позиции. На момент публикации за один биткоин дают около $18 185.

Рост ускоряется, но еще не достигнута предельная средняя скорость в $3 300 за последние три недели. Кто-то проверил активность покупателей для обвала на 30%. Падение выкуплено. По идее мы должны сейчас консолидироваться в диапазоне $17 200-18 500 около трех суток. Если цена будет повышаться, то готовимся к тесту психологического уровня $20 000. Зона сопротивления находится между $20 500-22 600. Чем меньше ликвидности, чем выше будет рост. Пока не прекратят за альткоины покупать биток, его ралли не остановить. 

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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