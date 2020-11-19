ПСБ: Отыграли потери вторника

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок смог продолжить восходящую динамику на поддержке со стороны внешних факторов. Покупкам в наших акциях вновь способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил порядка 1,5%, выйдя в район 44,4 доллара за баррель. Также рост нашего рынка поддержала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones подтянулся на 0,3%, а S&P500 снизился на 0,1%. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи вырос на 0,9%, вернувшись в район 3080 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Роснефти, которые на новостях о сделке по продаже доли в «Восток Ойл» прибавили 3,8%. Компанию им составили бумаги Алросы (+4%) и Детского мира (+3,6%). Хуже рынка торговались НЛМК и ММК, потери которых превысили 1,5%. Отметим, что в начале торгов продажи в российских акциях преобладали, однако улучшение внешней конъюнктуры, прошедшее на очередных новостях по разработке вакцины, вернуло позитивные настроения на наш рынок и позволило ему отыграть потери вторника. В результате индекс МосБиржи вновь оказался под августовскими максимумами и уровнем 3100 пунктов. Пробой данной отметки откроет рынку дорогу к историческим максимумам, установленным в начале текущего года в районе 3200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро потеряли порядка 0,2%, торгуясь в районе 76,1 и 90,2 рубля. В ходе торгов основную поддержку российской валюте оказала динамика рынка энергоносителей. При этом валюты развивающихся стран двигались разнонаправленно, что не дало рублю дополнительных ориентиров. Отметим, что в ходе сессии пара доллар/рубль подходила к двойной поддержке в виде среднесрочного восходящего тренда и 100-дневной экспоненциальной скользящей средней. От нее американская валюта может попытаться начать восстановление. В случае же отступления доллара ниже 75 рублей, что подтвердит пробой данной поддержки, целью дальнейшего снижения выступит район 72,5-73 рублей. Однако пока мы не видим поводов для выхода американской валюты из диапазона 75-77,5 рубля.