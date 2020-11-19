«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи может преодолеть уровень 3100 пунктов на торгах в четверг

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые получили очередной импульс. Вакцина от Pfizer пройдет лицензирование в ближайшие дни, доказанная эффективность выросла до 95%. Рынки, начавшие сегодняшней день на нейтральной ноте, снова растут. Индексы США стартовали в зеленой зоне. Европа к вечеру набирает в пределах 0,5%. Развивающиеся рынки в среднем показывают схожую динамику.

Нефть отыгрывает новый позитив ростом до $44,9 за баррель или в пределах 1,5%. Вечером придут данные по запасам нефти. Рынок закладывает рост на 1,7 млн баррелей против +4,3 млн неделей ранее. Однако, учитывая рост заболеваемости в США, цифры могут оказаться хуже. В базовом сценарии мы ожидаем умеренного снижения нефти ближе к $43,5 за баррель. В случае выхода положительных данных, что менее вероятно, рынок может протестировать $45 за бочку Brent.

РТС идет с опережением внешних рынков, отрастая почти на 1,5%. Максимум дня лежит чуть выше отметки 1280 пунктов. Таких уровней не было с первых чисел сентября. К концу дня растущая динамика преобладает. Ожидаем закрытия вблизи дневного максимума. При поддержке зарубежных площадок РТС может к пятнице выйти на уровень 1300. Однако в четверг все же мы закладываем небольшую коррекцию в зону 1250-1260 пунктов.

Индекс Мосбиржи держится вблизи недельных максимумов. К концу сессии торги идут в диапазоне 3030-3080. Психологически важный уровень 3100 может быть достигнут уже на ближайшей сессии в четверг. Это наш базовый сценарий. При коррекции на внешних площадках можем увидеть временный отход индекса Мосбиржи на 3050-3070 пунктов.

В лидерах рынка сегодня бумаги ВСМПО-Ависма (+8,4%). Компания объявила обратный выкуп на сумму 5 млрд рублей по рыночной цене. Речь о сумме, сопоставимой с 2,3% капитализации компании. Котировки ВСМПО-Ависма сегодня взлетели до 20320 за штуку, где последний раз они находились в июне, а до этого в середине апреля. Сейчас бумага близка к средней цене за последние 9 месяцев. Мы полагаем, что эффект от выкупа может стать началом дальнейшего среднесрочного подъема котировок. Инвесторы будут переоценивать бумагу по мере возвращения спроса на воздушные перевозки и на промышленный титан в части самолетостроения. Отметка 22000 (+12%) может быть достигнута до конца года.

Рубль продолжает наступление на ключевые валюты. Доллар сегодня упал с отметки 76,2 до 75,5 впервые с середины сентября, правда впоследствии отскочил к 76. В случае коррекции нефти день будет закрыт в средней части диапазона 76-76,5. Если реализуется второстепенный сценарий – с ростом стоимости сырья – доллар может закрепиться на 20-30 копеек ниже текущих уровней. Евро сегодня торгуется в коридоре 89,8-90,7, но не опускается ниже двухнедельных минимумов, что связано с его крепкими позициями по отношению к доллару. Мы полагаем, что на ближайшей сессии евровалюта продолжит консолидироваться около 90 рублей за штуку.