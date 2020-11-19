Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рынок вернулся в плюс

На российский рынок вернулись покупатели, хотя не сказать, что внешний фон существенно изменился в лучшую сторону. Индекс МосБиржи поднимается к 3082 пунктам и может находиться в пределах 3050-3090 пунктов. Индекс РТС вырос до 1278 пунктов и способен оставаться в рамках 1250-1300 пунктов.

Рынки капитала так и не дождались от ОПЕК+ никаких решительных действий, мониторинговый комитет не дал рекомендаций к сокращению суточной добычи на первое полугодие следующего года. Тем не менее, баррель Brent поднимается как на дрожжах и достигает $44,81, и раз настрой рынка ничем не сбить, атака на $45 вполне реальна.

В числе рыночных лидеров спроса — акции «Роснефти» и «Газпрома» как основных бенефициаров укрепления сырьевых котировок. В акциях «Аэрофлота» идет очередная попытка закрепиться в краткосрочном «боковике» 66,37-70,12 руб., и пока оптимизма достаточно. Но, как говорилось уже неоднократно, без мощной фундаментальной опоры, то есть без возвращения пассажиров и привычного многим режима авиаперевозок, уверенно роста тут пока не ожидается.

Доллар явно нервирует инвесторов и наблюдателей таким необычным ослаблением. Был почти под 80 руб., а сейчас на отметках близ 76,0 руб. Стоит ли пугаться такого падения и что последует дальше? Около 74,90-75,00 руб. стоит высокий интерес покупателей, но особенно нервные начинают выкупать доллар уже сейчас. Рубль фундаментально слаб и дорожает потому, что со всех сторон «топят» доллар, а не потому, что внезапно стал всем интересен. Чуть позже рынок расставит все по своим местам. Евро торгуется к вечеру по 90,17 руб., пробил нижнюю границу среднесрочного диапазона, но такое уже случалось — евровалюта весьма стремительно возвращалась в коридор 90-93 руб.,00, где ей и комфортно.

То есть паниковать точно не стоит — дадим рынку возможность уравновесить самого себя, но на это потребуется немного времени и терпения.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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