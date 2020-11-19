ИАЦ «Альпари»: Туркмении следует брать пример с Узбекистана

В Туркмении проживает пять миллионов человек, республика обладает четвертыми в мире запасами природного газа. Все шансы жить богато и счастливо. Однако экономическая реальность заставляет вспомнить 1990-1991 год и крах позднего СССР. Товарный дефицит, драки в очередях и т.д. По информации российских и зарубежных СМИ, в последние полтора месяца в Туркмении обострился продовольственный кризис. У государственных магазинов, в которых товары продаются по фиксированным низким ценам, выстраиваются очереди. В бывшей советской республике есть и частные магазины, где всегда широкий ассортимент, но цены в них в несколько раз выше. Товарный дефицит давно забытый в Российской Федерации и Казахстане стал главной проблемой туркменской экономики.

Туркмения очень закрытая страна и информации о ситуации не очень много. Кризис в экономике идет давно. В 2017 году президент Гурбангулы Бердымухамедов принял решение отказаться от существовавшей десятилетиями практики бесплатного предоставления гражданам Туркмении коммунальных услуг, включая газ, воду и электричество. С весны нынешнего года в Туркмении началось введение карточной системы распределения наиболее важных продовольственных товаров. В текущем году пандемия обрушила цены на энергоносители, карантин привел к прекращению импорта продовольствия из Ирана. Социализм нигде не приносит счастья: ни в Венесуэле, ни в Северной Корее, ни в Туркмении.

В советское время все среднеазиатские республики кроме Казахстана дотировались из Москвы. Однако в 1992 году президент новой буржуазной России Борис Ельцин решил, что нечего делить нефтяной пирог на всех, и настали совершенно другие времена. Капитализм не идеален, однако лучше рыночной экономики никто ничего не придумал. Несколько лет назад радикальные рыночные реформы начал Узбекистан и уже добился значительных успехов. Затягивание с данным процессом только усугубит ситуацию. В отношении нынешней экономической системы Туркмении лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Без рыночных отношений и частной собственности даже элементарную экономическую жизнь наладить будет невозможно.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»