ПСБ: Настроения на мировых рынках умеренно негативные

Учитывая возможность ухудшения внешнего фона, доллар может подняться выше 76,5 рубля



Учитывая внешний фон, ожидаем преобладания продаж в российских акциях, к концу сессии индекс МосБиржи может сделать еще один шаг к отметке 3000 пунктов



На фоне ухудшения настроений инвесторов на глобальных рынках ждем продолжения консолидации ОФЗ на достигнутых уровнях





Магнит (ПОКУПАТЬ) может увеличить дивиденды по итогам 9 месяцев до 245,3 руб. на акцию, в сумме до 25 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Магнит по итогам 9 месяцев 2020 года может увеличить дивиденды в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года, что позитивно для акционеров. Выплаты более высоких дивидендов обусловлены увеличением свободного денежного потока благодаря росту продаж, восстановлению рентабельности, улучшению оборачиваемости рабочего капитала и приостановки инвестиций в развитие сети. Выплата по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 245,31 рубля на акцию обеспечивает доходность 5% от закрытия котировок в среду.

Набсовет Х5 (ДЕРЖАТЬ) одобрил корректировку дивполитики, дивиденды в 20 млрд руб. за 9 месяцев - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: По цене закрытия бумаг X5 Retail Group дивидендная доходность может составить 2,7%. Новости о возможной корректировке дивполитики Х5 появились в июне 2020 г. В целом, мы положительно оцениваем изменения, которые идут в соответствии со стратегическими планами компании. Новая дивполитика позволит акционерам получать доходы на регулярной основе, при этом она более прозрачная и больше привязана к результатам бизнеса, чем предыдущая.