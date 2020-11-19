ПСБ: Фундаментально рынок нефти остается слабым

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



Ситуация на рынке нефти складывается по-прежнему не в пользу дальнейшего роста цен, хотя надежда на вакцины и ОПЕК+ все еще служит некоторой поддержкой. Статистика по запасам от Минэнерго США показала, как ожидалось, рост запасов сырой нефти и бензинов (на 0,8 и 2,6 млн барр. соответственно), а запасы дистиллятов сократились на 5,2 млн барр. Добыча нефти восстановилась к 10,9 млн барр./день.



Несмотря на планы правительства США не ужесточать карантинные меры, в Нью-Йорке идет очевидное ухудшение ситуации, где временно закрыли школы и перевели учащихся на дистанционное обучение. Все это оказывает давление на цены на нефть, так как очевидна уязвимость спроса на энергоносители. На фоне сохранения и возможного ужесточения карантинных мер в мире и роста добычи перспективы скорейшего устранения дисбаланса рынка нефти становятся все более призрачными.



Наш ориентир по нефти Brent на сегодня остается прежним: 42-44 долл./барр.