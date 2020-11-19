ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1265-1290 пунктов

В среду, 18 ноября, основные западные рынки закрылись по-разному. Если европейские закрылись преимущественно в плюс, то американские к концу торгов снизились. Вслед за Европой подрос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,93%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 1,45%. Среди лидеров роста – «Роснефть» (+3,2%) и «Детский Мир» (+3,18%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 1,16%.

Утром четверга площадки стран АТР торговались по-разному: Австралия и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 568 п., на 0,1% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Неопределенность на азиатских рынках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3050-3110 пунктов, по индексу РТС — 1265-1290 пунктов. Сегодня QIWI опубликует финансовую отчетность по МСФО за третий квартал.

Вслед за акциями и нефтью накануне укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 76,0600 руб. (-16 коп.). Европейская валюта снизилась до 90,1825 руб. (-26,75 коп.). Сегодня утром нефть торговалась чуть ниже уровней вчерашнего закрытия, это может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,3-76,8 руб., для европейской валюты — 89,3-91,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»