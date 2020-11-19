ИАЦ «Альпари»: Курс доллара опустился до ключевой поддержки 75,50 руб.

В среду, 18 ноября, торги по рублю завершились ростом. Он подорожал к доллару США на 0,21%, до 76,06 руб., к евро — на 0,30%, до 90,18 руб., к британскому фунту — на 0,16%, до 100,86 руб. Его укреплению способствовал рост нефтяных котировок на фоне свежих новостей от Pfizer — компания заявила, что эффективность ее вакцины достигла 95% против 90%, заявленных в начале прошлой недели. Рынок позитивно воспринял новость в надежде на то, с вирусом скоро будет покончено, и мировая экономика будет восстанавливаться.

Рубль укрепился больше к евро, чем к фунту. Единая валюта находилась под давлением, а фунт пользовался спросом. Поддержку фунту оказывал рост надежд на скорое заключение торгового соглашения по Брекзиту. Франция пошла на некоторые уступки в вопросе рыболовства. Также рубль получал поддержку от налогового периода. Пара доллар/рубль снижалась до 75,52 руб. Перед закрытием вечерней сессии курс доллара восстановился до 76,06 руб. Отскок был вызван снижением цен на нефть на фоне фиксации прибыли после повышения до $44,85.

В четверг, 19 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $44,10. Основные валюты находятся в минусе против доллара США. Фунт занимает первую строчку по снижению, теряя 0,29%. Его распродают на слухах, что Еврокомиссия (ЕК) поддерживает планы выхода из ЕС без сделки. Ожидается, что лидеры Европы потребуют сегодня, чтобы ЕК опубликовала планы отказа от сделки на фоне опасений, что переговоры по Brexit постоянно затягиваются, а компании не знают к чему готовиться при худшем сценарии.

Пара доллар/рубль достигла целевого уровня 75,50 руб. Если нефть не сможет продвинуться к уровням выше $45 за баррель, то мы вряд ли увидим прорыв 75 руб. за доллар до конца ноября. У продавцов сегодня хороший день с точки зрения технического анализа, но неизвестно, каким будет внешний фон. Если Европа откроется нейтрально, то до понедельника не стоит ожидать укрепления рубля.

Вrent стоит $44,10. Доллар США торгуется в плюсе ко всем основным валютам. Покупателям сейчас нельзя отступать ниже $43,50, иначе падение ускорится до $43,08 за баррель Brent. Общая картина сохраняется на рост к уровню $44,60.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»