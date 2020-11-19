ПСБ: На рынках активизируются коррекционные настроения

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Ко второй половине недели на рынках все явственнее начинают проявляться коррекционные настроения.



При этом днем в среду рынки вновь были поддержаны новостями по вакцине – BioNTech и Pfizer обновили данные по эффективности разработанной ими вакцины, в результате чего данный показатель вырос до 95%. Это краткосрочно смогло активизировать покупки на мировых рынках. Однако уже вечером ситуация изменилась.



Так, уже после закрытия рынков в Европе, в США активировались продажи. Поводом могли выступить новости по принятию нового пакета помощи американской экономике. Речь идет о том, что, даже после выборов, республиканцы и демократы в сенате не могут найти компромисс по плану стимулирования экономики США. Напомним, что ранее рынки надеялись, что данный план будет принят до выборов. Отсутствие консенсуса в переговорах активизировало продажи на американских рынках, что привело к снижению основных индексов более чем на 1%. При этом под давлением оказались все основные сектора американского рынка. Наибольшие потери понесли Oil&Gas и Metals&Mining – индексы данных секторов снизились более чем на 3%. Чуть лучше выглядели банки и высокотехнологичные компании, потери данных секторов составили 0,8-1,1%.



Рынки уже некоторое время выглядят перегретыми, а инвесторы ищут повод для фиксации прибыли по длинным позициям после уверенной волны роста, продемонстрированной с начала ноября. Кроме отсутствия нового пакета стимулирования в Штатах, поводом для продаж может стать макроэкономическая статистика, а также слабые результаты сезона рождественских распродаж в США.



Если же говорить о настроения на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. Ведущие азиатские площадки снижаются в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На рынке энергоносителей также преобладают коррекционные настроения, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 44,2 доллара за баррель. Из макроэкономической статистики, публикуемой сегодня, отметим данные по заявкам на пособие по безработице и продажам жилья на вторичном рынке в США, а также индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.



На таком фоне ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале дня, что приведет отступлению индекса МосБиржи в район 3060 пунктов. В дальнейшем, на ухудшении внешней конъюнктуры коррекционные настроения в наших бумагах продолжат преобладать. Поддержать данную динамику может и волна фиксации прибыли по длинным позициям в наших бумагах. В результате, к концу сессии индекс МосБиржи может сделать еще один шаг к отметке 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи в начале сессии ожидаем умеренного снижения рубля по отношению к основным мировым валютам. Отступление рынка энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран окажет давление на рубль, что позволит паре доллар/рубль в первые часы торгов подняться в район 76,2 рубля, отыграв потери предыдущего дня. В дальнейшем, учитывая возможность ухудшения внешнего фона и риски отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к 43 долларам за баррель, американская валюта предпримет попытку выхода выше 76,5 рубля. При этом в рамках торгов ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 75-77,5 рубля.