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«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Мечела

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе вчерашней сессии преобладало снижение. Лидерами роста на фоне новостей о плане возвращении летной годности самолетам В-737 МАХ стали акции ВСМПО (+8,70%). Аутсайдерами оказались бумаги  Совкомфлота (-3,57%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 76 -77.

Минфин не нашел высокого спроса на ОФЗ. Смена  типа бумаг с инфляционных на неиндексируемые не принесла успеха. Объем продаж на двух аукционах оказался менее 40 млрд руб., спрос концентрировался в пятилетних ОФЗ. Это не стало сюрпризом и может означать, что у крупных покупателей, таких как госбанки и пенсионные фонды, консервативные ожидания относительно рубля даже в среднесрочной перспективе.   

Мечел (+1,42%) отчитается за третий квартал по МСФО. Можно ожидать повышения выручки по сравнению с результатом за апрель-июль (64,5 млрд руб.) на фоне удорожания угля до максимума с марта. Возможно улучшение не только в угольном, но и в металлургическом и энергетическом сегментах. Котировки еще не отыграли динамику цен на сырье. Однако из-за сохраняющейся высокой долговой нагрузки (311 млрд руб. по итогам полугодия) спекулятивная составляющая преобладает над фундаментальной, поэтому котировки после отчетности способны двигаться довольно резко. Долгосрочные таргеты по обычке и префам — 115  и 83 руб. при условии полного восстановления цен и спроса на уголь.

Ожидаем рост в пределах 1%. На внешних сырьевых и фондовых площадках преобладает положительная динамика. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 пунктов, прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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