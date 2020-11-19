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Курсы валют ЦБ РФ на 19 ноября: 76,2627 руб/доллар США и 90,3484 руб/евро

ЦБ РФ с 20 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,2627 руб.
  • 1 евро - 90,3484 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,8070 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3359 р. (0,44%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1170 р. (0,13%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,20%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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