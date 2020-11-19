«Фридом Финанс»: Инвесторы теряют аппетит к риску

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 18 ноября на американских фондовых площадках завершились снижением. Индексы S&P 500 и Dow Jones упали на 1,16%, при этом индекс широкого рынка опустился до 3568 пунктов, NASDAQ снизился на 0,82%. Беспокойство инвесторов усилилось с введением новых ограничений в Нью-Йорке. Все 11 секторов закрылись в красной зоне. Сектор энергетики вновь оказался наиболее волатильным: его потери составили 2,9%.

Apple (AAPL: -1,1%) снизит комиссии в AppStore с 30% до 15% для разработчиков, чья годовая выручка на платформе не превышает $1 млн.

Boeing (BA: -3,2%) возобновит полеты модели 737 MAX. Первоначальная позитивная реакция акций на эту информацию обернулась волной фиксации прибыли, так как эту новость ждали давно, и котировки Boeing выросли за месяц более чем на 20%.

Крупная сеть супермаркетов Target (TGT: +2,3%) превзошла ожидания по квартальной выручке и EPS благодаря онлайн-продажам.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. Высокая заболеваемость COVID-19 в Нью-Йорке вынудила власти перевести школьников на дистанционное обучение, дополнительные карантинные меры могут быть объявлены в ближайшее время. Число заразившихся коронавирусом за день в Соединенных Штатах составило 170 тыс. человек. Мы полагаем, что на следующей неделе оно может достигнуть 200 тыс., а это приведет к дальнейшему ужесточению ограничений.

Впрочем, негативные новости частично балансируются повышенным оптимизмом в отношении скорого одобрения ряда вакцин. Pfizer и BioNTech объявили, что эффективность их вакцины, согласно окончательным данным, составила 95%. Компании могут подать заявление на процедуру экстренного одобрения американским регулятором FDA уже сегодня или завтра. Тем не менее мы не ждем заметной позитивной реакции рынка на это событие, так как высокая вероятность одобрения уже практически отражена в текущих котировках. Как мы отмечали ранее, участникам фондового рынка не хватает новых позитивных драйверов для продолжения роста, поэтому краткосрочная коррекция на фондовых площадках вполне вероятна.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei потерял 0,36%, китайский CSI300 вырос на 0,74%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,57%. Европейские индексы торгуются в минусе. EuroStoxx 50 теряет 0,7%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис остается на отметке 0,85%. Фьючерс на нефть Brent консолидируется выше $44. Золото снижается до $1860.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет склонен к снижению и протестирует уровень 3525 пунктов.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается сокращение показателя до 707 тыс. с 709 тыс. неделей ранее. Тенденция к снижению показателя существенно замедлилась за последние два месяца, что связано с активным продолжением оптимизации персонала, продиктованным необходимостью сокращать расходы. Число заявок на пособие остается существенно выше среднего для докризисного периода диапазона 200-220 тыс.

Сегодня за третий квартал отчитается Workday (WDAY), один из крупнейших разработчиков ПО для управления кадрами. Консенсус предполагает увеличение выручки на 15,7% г/г, до $1,09 млрд, при повышении скорректированной EPS на 26,4%, до $0,67. Полагаем, что подписка на ПО, как ключевой подсегмент, сохранит импульс роста. В фокусе внимания инвесторов будут прогнозы выручки на ближайшие кварталы. Ожидается, что показатель продолжит активно повышаться, несмотря на пандемию.

Квартальную отчетность представит также разработчик ПО для финансового менеджмента и других профессиональных сервисов Intuit (INTU). Ожидается рост выручки на 3%, до $1,206 млрд, при сохранении скорректированной EPS на уровне $0,41. Наиболее интересным для инвесторов показателем будет скорректированная операционная рентабельность, которую ожидают равной 10,3%. Также инвестсообществу важен прогноз на следующий квартал.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 38 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к коррекционному движению после неудачной попытки протестировать предыдущий максимум. Индикатор MACD сигнализирует об ослаблении «быков». Между тем в среднесрочной перспективе возможность для продолжения роста сохраняется. Основной целью «быков» остается исторический максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым пролегает долгосрочная восходящая трендовая линия.