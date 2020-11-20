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ПСБ: За 3 квартал 2020 г. средний кредит для МСП сократился в 1,6 раза

По данным Банка России, число МСП, получивших кредит в 3 кв. 2020 г., выросло в 2,5 раза г/г, а суммарный рост за 9 м. составил 79% г/г. При этом объем выданных кредитов за 9 м. 2020 г. сократился на 3% г/г. В совокупности это привело к снижению среднего размера кредита для МСП на 40% г/г, что может свидетельствовать о возросшей необходимости покрытия дефицитов оборотных средств. При отсутствии мер господдержки, направленных на кредитование предпринимателей, в 4 кв. 2020 г. число МСП, получивших кредит, может сильно сократиться.

По данным Банка России, число МСП, получивших кредит в 3 кв. 2020 г., выросло в 2,5 раза г/г. При этом суммарный рост за 9 м. составил 79% г/г. Основной причиной взрывного спроса на кредиты является возросшая потребность в денежных средствах со стороны МСП в период пандемии и карантинных ограничений. Со стороны банков росту выдачи кредитов для МСП способствовала льготная система кредитования, субсидируемая государством.

Однако важно отметить, что объем выданных кредитов рос далеко не таким высоким темпом и в сравнении с 9 мес. прошлого года даже оказался меньше на 3% г/г. За пиковые месяцы пандемии (апрель – июль) кредитов в денежном выражении было выдано на сумму 2 212 млрд руб., что на 21% меньше, чем в тот же период годом ранее.

Таким образом, рост числа выданных кредитов и одновременное сокращение их объема в денежном выражении свидетельствуют о снижении среднего размера кредита. За 9 м.2020 г. средний кредит сократился на 40% г/г и составил 3,9 млн руб. При этом только за 3 кв. 2020 г. снижение составило 59% г/г. Уменьшение размера среднего кредита – чаще всего кризисное явление, которое может сигнализировать, что денежные средства всё больше необходимы МСП на покрытие дефицита оборотных средств, а не на глобальные инвестиции в бизнес. При этом выдача такого большого числа кредитов обусловлена преимущественно субсидированием со стороны государства. Следовательно, при отсутствии мер господдержки, направленных на кредитование предпринимателей, в 4 кв. 2020 г. число МСП, получивших кредит, может сильно сократиться.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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