ИАЦ «Альпари»: Рынок снова меняет направление

На российском рынке в четверг идут продажи. День на день на этой неделе не приходится и настроение на площадке постоянно меняется, то ли рынок забрался слишком высокого, толкаемый в спину эмоциями, и теперь не знает, что с этим делать, то ли просто собирается с силами продолжать восхождение.

Индекс МосБиржи скорректировался к 3048 пунктам и может консолидироваться около 3050 пунктов. Атака на 3100 временно откладывается, так как для этого нужен новостной импульс, самостоятельно с этим площадки не справятся. Индекс РТС отошел к 1257 пунктам и может сползать вплоть до 1250 пунктов, что вполне закономерно, учитывая, что валютная секция выглядит нестабильно и неустойчиво. Валютный бенчмарк может надолго застрять в пределах 1230-1285 пунктов.

В числе рыночных лидеров спроса сегодня оказались акции «Магнита», которые сумели преломить границы «бокового» торгового канала и выстрелили к 5067 руб. Новая цель подъема — новый тест осеннего пика на уровне 5138 руб., и это вполне возможно.

Бумаги «Русала» выросли до локального пика на уровне 36,06 руб., ближайшая цель — 37 руб. Да, «Русал» среди отечественных металлургов является одним из наиболее чувствительных к колебаниям курса рубля, но пока здесь удается сохранять определенную устойчивость.

Доллар вернулся к плавному росту, но на внутридневные колебания курсов валют сейчас точно не стоит обращать внимания, так как в курсах все еще много эмоций и совсем мало понимания, куда все это двинется дальше. Доллар США к вечеру торгуется по 76,36 руб., краткосрочно актуально сохранение «американца» в пределах 76-77 руб., но более здоровые отметки выше в области 77-78 руб. Евро стоит 90,36 руб. и сохраняет за собой актуальный диапазон движений в рамках 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»