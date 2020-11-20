Комментарии

ПСБ: Продажи возобладали

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг продажи на российском рынке вновь возобладали на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Давление на наши акции оказало ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 44,2 доллара за баррель. Также снижению нашего рынка способствовала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов Dow Jones снизился на 0,2%, а S&P500 смог удержать позиции у уровней закрытия предыдущего дня. На таком фоне к окончанию торгов индекс МосБиржи упал на 1,1%, отступив в район 3046 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции М.Видео, ЛСР и Полюса, потери которых превысили 1,8%. Лучше рынка торговались Русал и ТМК, прибавившие 5% и 2,4% соответственно. Отметим, что на рынках ко второй половине недели активизировались коррекционные настроения, что связано с отсутствием прогресса в переговорах по новому пакету стимулирования в США, а также продолжающимся ухудшением ситуации с распространением коронавируса в мире. В результате, в ходе сегодняшних торгов индекс МосБиржи сделал шаг в сторону ближайший поддержки, расположенной на уровне 3000 пунктов. В случае ее пробоя целью коррекции, на наш взгляд, может выступить диапазон 2850-2900 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,3%, торгуясь в районе 76,3 рубля, евро подтянулся на 0,1%, до 90,3 рубля. Давление на рубль в ходе сессии оказывала динамика на рынке энергоносителей. При этом улучшение ситуации в валютах развивающихся стран к вечеру помогло рублю отыграть часть потерь. Отметим, что пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 75-77,5 рубля. До конца недели мы не видим поводов для выхода из него. Однако в рамках следующей недели прохождение пика налоговых выплат приведет к снижению поддержки рубля со стороны внутренних факторов и, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, доллар может предпринять попытку пробоя верхней границы данного коридора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги