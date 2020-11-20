ПСБ: Продажи возобладали

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг продажи на российском рынке вновь возобладали на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Давление на наши акции оказало ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 44,2 доллара за баррель. Также снижению нашего рынка способствовала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов Dow Jones снизился на 0,2%, а S&P500 смог удержать позиции у уровней закрытия предыдущего дня. На таком фоне к окончанию торгов индекс МосБиржи упал на 1,1%, отступив в район 3046 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции М.Видео, ЛСР и Полюса, потери которых превысили 1,8%. Лучше рынка торговались Русал и ТМК, прибавившие 5% и 2,4% соответственно. Отметим, что на рынках ко второй половине недели активизировались коррекционные настроения, что связано с отсутствием прогресса в переговорах по новому пакету стимулирования в США, а также продолжающимся ухудшением ситуации с распространением коронавируса в мире. В результате, в ходе сегодняшних торгов индекс МосБиржи сделал шаг в сторону ближайший поддержки, расположенной на уровне 3000 пунктов. В случае ее пробоя целью коррекции, на наш взгляд, может выступить диапазон 2850-2900 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,3%, торгуясь в районе 76,3 рубля, евро подтянулся на 0,1%, до 90,3 рубля. Давление на рубль в ходе сессии оказывала динамика на рынке энергоносителей. При этом улучшение ситуации в валютах развивающихся стран к вечеру помогло рублю отыграть часть потерь. Отметим, что пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 75-77,5 рубля. До конца недели мы не видим поводов для выхода из него. Однако в рамках следующей недели прохождение пика налоговых выплат приведет к снижению поддержки рубля со стороны внутренних факторов и, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, доллар может предпринять попытку пробоя верхней границы данного коридора.