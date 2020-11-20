ВТБ Капитал Инвестиции запускают новый этап привлечения средств в Pre-IPO фонд

ВТБ Капитал Инвестиции начали третий этап привлечения средств в ЗПИКФ «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд». Открыта подписка в рамках дополнительной эмиссии. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев продлится до 16 декабря 2020 включительно. Минимальный размер инвестиции в фонд на данном этапе — 10 млн руб. Потенциальная доходность по вложенным средствам может составить свыше 30% годовых. Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам.

Pre-IPO фонд инвестирует средства в успешные технологические быстрорастущие компании с планами по выходу на IPO или о продаже стратегическому инвестору в ближайшие 2-4 года. Фонд был создан в апреле 2019 г. На первом этапе было привлечено более 1 млрд рублей. Второй этап привлечения средств прошел в феврале-марте 2020 г. В рамках него было привлечено около 900 млн.руб. Общий срок функционирования фонда — восемь лет, максимальный его размер может составить до 10 млрд рублей.

Средства фонда в настоящий момент инвестированы в три компании. В конце прошлого года была совершена инвестиция в GetTransfer, международный cервис онлайн-заказа трансферов по модели аукциона, охватывающий более 160 стран мира. В начале 2020 г. — в ГК ЕЮС (Европейская Юридическая Служба), в которую входят сервисы дистанционной юридической поддержки, помощи на дорогах «Ультра24», поддержки e-commerce «LegalBox», «Теледоктор24», налоговый консультант «Налогия», проверка контрагентов и другие сервисы для B2C и B2B рынков. Осенью 2020 г. Pre-IPO фонд приобрел долю в капитале GetCourse, платформе для создания и проведения онлайн-курсов, тренингов, консультаций. Сегодня это абсолютный лидер российского рынка: свыше 70% российских онлайн школ работают на платформе GetCourse.

Вложение средств через Pre-IPO фонд предполагает инвестиционный период в четыре года. Выплату инвестиционного дохода по фонду планируется начать через 3-4 года после приобретения пая по мере выхода фонда из профинансированных проектов. В дальнейшем планируется проведение еще нескольких допэмиссий. Каждая из сделок, осуществляемых фондом, предполагает инвестиции в диапазоне от 0,5 до 1,5 млрд рублей за долю 5-33% в компании. Возможности для инвестиций обширны: управляющие фонда видят более 50 компаний, подходящих под его инвестиционные параметры. В настоящее время рассматривается ряд перспективных компания для совершения сделок.

«Сегодня спрос на инвестиционные продукты растет стремительными темпами. В том числе, клиентам интересны и альтернативные инвестиции как возможности по диверсификации собственного портфеля. Мы первыми предложили рынку фонд с такой идеей и уже привлекли в него более 2 млрд руб. наших клиентов. Продукт оказался востребованным, он может показать очень высокую эффективность, что особенно актуально сейчас, когда ставки по депозитам снизились. Риски при этом относительно невысоки: это не венчурное инвестирование, средства фонда вкладываются в компании, которые уже доказали состоятельность своей финансовой модели, имеют положительный денежный поток и хорошие перспективы по выходу на IPO в дальнейшем», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.