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ПСБ: Приближение пика налоговых выплат сдержит продажи в рубле

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон в виде стабилизации рынка энергоносителей у уровней закрытия четверга и разнонаправленной динамики валют развивающихся стран. В сложившихся обстоятельствах ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 76 рублей. В дальнейшем продажи в рубле могут усилиться на фоне отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 42-44 доллара за баррель, а также ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам. При этом сдерживать продажи будет подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 ноября. В результате, доллар предпримет попытку восстановления, однако, вряд ли сможет выйти выше 76,5 рубля.

Напомним, что в четверг основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар снизился на символические 0,01%, закончив сессию чуть выше 76 рублей, евро прибавил 0,2%, поднявшись в район 90,3 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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