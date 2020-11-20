«Фридом Финанс»: Ждем роста ФСК, ВСМПО, RusAl

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста на фоне повышения цены на алюминий стали акции RusAl plc (+4,68%). В аутсайдеры попали бумаги QIWI (-5,18%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76-77.

RusAl plc (+4,68%) и ВСМПО (-1,20%) способны выйти в плюс на предстоящей неделе. Поддержку акциям производителя титана выступает информация о возвращении Boeing 737 MAX к полетам. Но главным драйвером роста будет повышение цен на промышленные металлы. Меры экономического стимулирования, которые могут быть расширены новой администрацией Белого дома, а также скорое начало вакцинации будут способствовать ускорению восстановления мировой экономики. Цена на алюминий уже вблизи $2000 за тонну, что приблизительно на 25% выше уровня, минимально необходимого RusAl.

Динамика акций ФСК ЕЭС (-0,11%) отстает от Россетей (-0,70%). Котировки акций Россетей вблизи годового максимума. Они одними из первых восстановились после обвала и даже обновили предыдущий максимум. В ноябре котировки Россетей оставались среди лидеров роста. Это объясняется ожиданием дивиденда в будущем году. Акции ФСК, потерявшие весной около 50% капитализации, сейчас торгуются на уровне начала года. В ближайшее время будет отыгрываться отчетность. Ожидается, что по итогам девяти месяцев выручка компании составит 175 млрд руб., а EBITDA — 100 млрд руб., что близко к уровню прошлого года. Компания может выплатить 50% прибыли акционерам по итогам года.

Ожидаем смешенную динамику. Внешние рынки не дают четких ориентиров. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 3020-3070 пунктов, по паре USD/RUB: 76,00-77,00.