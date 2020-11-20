ПСБ: Ждем Brent в зоне 42-44 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent на сегодняшнее утро малоподвижны, держатся на уровне около 44 долл./барр. По итогам недели может быть зафиксирован небольшой рост, несмотря на очевидное ухудшение ситуации с коронавирусом в Америке.

Поддержкой служат надежды на успехи вакцины и ожидания продления повышенных квот ОПЕК+ на 1 кв.2021 г. Также стало известно, что Сенат США может возобновить переговоры по стимулам экономики, что служит своего рода дополнительной поддержкой ценам на нефть. В то же время мы помним, что Сенат разобщен, и в быстрое принятие решения не верим.

Ожидаем, что фьючерс на нефть Brent сегодня останется в диапазоне 42-44 долл./барр.