ПСБ: Ждем Brent в зоне 42-44 долл./барр.

Цены на нефть Brent на сегодняшнее утро малоподвижны, держатся на уровне около 44 долл./барр. По итогам недели может быть зафиксирован небольшой рост, несмотря на очевидное ухудшение ситуации с коронавирусом в Америке.
Поддержкой служат надежды на успехи вакцины и ожидания продления повышенных квот ОПЕК+ на 1 кв.2021 г. Также стало известно, что Сенат США может возобновить переговоры по стимулам экономики, что служит своего рода дополнительной поддержкой ценам на нефть. В то же время мы помним, что Сенат разобщен, и в быстрое принятие решения не верим.
Ожидаем, что фьючерс на нефть Brent сегодня останется в диапазоне 42-44 долл./барр.
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