Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 ноября: 4 554,1602 руб/1 г золота и 59,6200/1 г серебра ЦБ РФ с 20 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 554,1602 руб.

1 грамм серебра - 59,6200 руб.

1 грамм платины - 2 304,7900 руб.

1 грамм палладия - 5 678,6001 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,2799 р. (0,62%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5000 р. (0,83%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,8000 р. (1,09%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,5802 р. (0,59%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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