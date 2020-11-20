Комментарии

ПСБ: Сегодня утром настроения на мировых рынках можно оценить как слабо негативные

Доллар предпримет попытку восстановления, однако, вряд ли сможет выйти выше 76,5 рубля

Ввиду невыразительного внешнего фона ожидаем сегодня перехода индекса МосБиржи к проторговке верхней части района 3000-3050 пунктов

На фоне продолжающегося ускорения инфляции рекомендуем обратить внимание на инфляционные ОФЗ

Прибыль Газпром нефти (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 3 кв. выросла на 27%, выше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Газпром нефть отчиталась лучше ожиданий рынка при том, что 3 кв. обещал быть и так достаточно неплохим на фоне восстановления цен на нефть и частичного снятия карантинных ограничений. Газпром нефть смогла добиться таких результатов за счет контроля над затратами и оптимизацией инвестпрограммы. Относительно прошлого года результаты хуже, но это ожидаемо, учитывая сложную экономическую ситуацию и необходимость участия в сделке ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. Исходя из озвученных ранее СД рекомендаций выплатить по 5 руб./акцию промежуточных дивидендов за 9 мес. и текущей отчетности, очевидно, что Газпром нефть увеличила % прибыли, направляемой на выплаты дивидендов акционерам – до 65% - при действующей норме в 50%. Считаем этот факт положительным: Газпром нефть скорректировала все неденежные статьи и постаралась скорректировать курсовые разницы, хотя обычно такой практики нет.  Кроме того, компания сообщила, что и далее планирует сохранить практику корректировки прибыли для расчета дивидендов на неденежные разовые статьи. Мы положительно смотрим на перспективы Газпром нефти и рекомендуем ее акции к покупке с таргетом в 394 руб.

Мечел (-) в 3 квартале увеличил EBITDA на 6% кв./кв., получил 26 млрд руб. чистого убытка - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Получение компанией отрицательного финрезультата обусловлено «бумажными» потерями на курсовых разницах в 57,9 млрд руб. из-за обесценения курса рубля. Продажа Эльгинского комплекса смогло частично сгладить негативный эффект. Что касается выручки и EBITDA, отражающие больше операционные результаты, то здесь результаты неплохие по сравнению со 2 кв. 2020 г. Настораживающим моментом является факт роста долговой нагрузки до 8,2х, несмотря на погашение части долга за счет продажи Эльги. Мечел испытывает дефицит денежных средств – операционные денежные потоки идут на погашение процентных платежей, капитальные затраты находятся при этом на минимальных уровнях за последние годы.

ПАО «Промсвязьбанк»


19341277 19084862
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги