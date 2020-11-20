ПСБ: Сегодня утром настроения на мировых рынках можно оценить как слабо негативные

Доллар предпримет попытку восстановления, однако, вряд ли сможет выйти выше 76,5 рубля

Ввиду невыразительного внешнего фона ожидаем сегодня перехода индекса МосБиржи к проторговке верхней части района 3000-3050 пунктов

На фоне продолжающегося ускорения инфляции рекомендуем обратить внимание на инфляционные ОФЗ

Прибыль Газпром нефти (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 3 кв. выросла на 27%, выше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Газпром нефть отчиталась лучше ожиданий рынка при том, что 3 кв. обещал быть и так достаточно неплохим на фоне восстановления цен на нефть и частичного снятия карантинных ограничений. Газпром нефть смогла добиться таких результатов за счет контроля над затратами и оптимизацией инвестпрограммы. Относительно прошлого года результаты хуже, но это ожидаемо, учитывая сложную экономическую ситуацию и необходимость участия в сделке ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. Исходя из озвученных ранее СД рекомендаций выплатить по 5 руб./акцию промежуточных дивидендов за 9 мес. и текущей отчетности, очевидно, что Газпром нефть увеличила % прибыли, направляемой на выплаты дивидендов акционерам – до 65% - при действующей норме в 50%. Считаем этот факт положительным: Газпром нефть скорректировала все неденежные статьи и постаралась скорректировать курсовые разницы, хотя обычно такой практики нет. Кроме того, компания сообщила, что и далее планирует сохранить практику корректировки прибыли для расчета дивидендов на неденежные разовые статьи. Мы положительно смотрим на перспективы Газпром нефти и рекомендуем ее акции к покупке с таргетом в 394 руб.

Мечел (-) в 3 квартале увеличил EBITDA на 6% кв./кв., получил 26 млрд руб. чистого убытка - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Получение компанией отрицательного финрезультата обусловлено «бумажными» потерями на курсовых разницах в 57,9 млрд руб. из-за обесценения курса рубля. Продажа Эльгинского комплекса смогло частично сгладить негативный эффект. Что касается выручки и EBITDA, отражающие больше операционные результаты, то здесь результаты неплохие по сравнению со 2 кв. 2020 г. Настораживающим моментом является факт роста долговой нагрузки до 8,2х, несмотря на погашение части долга за счет продажи Эльги. Мечел испытывает дефицит денежных средств – операционные денежные потоки идут на погашение процентных платежей, капитальные затраты находятся при этом на минимальных уровнях за последние годы.

ПАО «Промсвязьбанк»