«Фридом Финанс»: Акции Qiwi растут на фоне прогнозов прироста чистой прибыли по итогам 2020 года

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На фоне восстановления американского фондового и нефтяного рынков от протестированных ими локальных минимумов индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,05%. На фоне политической неопределенности в Штатах, по-видимому, усиливается давление Белого дома на ФРС в целях интенсификации процессов, противодействующих рискам дефляции и способствующих перетоку капитала в высокодоходные сектора.

Минфин США сообщил ФРС о плановом завершении 31 декабря пяти правительственных программ экстренного кредитования на общую сумму $455 млрд. Для ФРС это фактически означает сокращение объемов скупки долга в рамках QE, что приводит к активному повышению доходности трежериз и инфляционных ожиданий. ФРС, как независимая структура, хотела бы сама определять параметры политики без воздействия внешних факторов. Это обстоятельство, по-видимому, и спровоцировало конфликт, связанный с тем, что регулятор не дадл официального согласия Минфину на соответствующее решениям правительства изменение параметров своих действий в монетарной сфере.

Эти новости провоцируют всплеск волатильности на рынке, но и свидетельствует в пользу ускорения темпов роста требуемой доходности вложений в среднесрочном периоде. Это будет стимулировать спрос на риск при параллельном ускорении инфляции.

В лидерах роста сегодня бумаги Qiwi, которые после выхода отчета по МСФО за третий квартал за две сессии потеряли 6%. Отчетность за январь-сентябрь оказалась лучше рыночных прогнозов, поэтому справедливую стоимость Qiwi можно пересмотреть вверх на 5-8%. У ее акций сохраняется высокий потенциал роста при значительных рисках. Проблема в регулировании деятельности бизнеса Qiwi, отраженная в том числе в данных отчетности за третий квартал. В результате новых ограничений на использование анонимных кошельков и последующей оптимизации определенных транзакционных процессов, продления периода неактивности с 6 до 12 месяцев, на 30 сентября 2020 года число активных счетов Qiwi кошелек сократилось на 12%, до 19,7 млн. На фоне этой информации рынок, вероятно, обратил особое внимание на сохранение Qiwi консервативных прогнозов прироста чистой прибыли по итогам 2020 года на уровне 35-50% г/г, хотя с учетом трендов и сезонности показатель способен подняться более чем на 100%.

Котировки Яндекса растут на новости о планах получить банковскую лицензию и начать выдачу кредитных карт и займов в ближайшие 12 месяцев. Информация может свидетельствовать о сохраняющемся интересе инвесторов к вложениям в широкий спектр секторов банковского бизнеса, способных отыграть рост процентной маржи в среднесрочном периоде.

Улучшение внешнего фона способствует возвращению отечественного рынка в зеленый сектор. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3025-3080 пунктов, ожидания для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,75-76,85 и 89,65-90,90.